DIRETTA Serie A, Palermo-Atalanta 0-2: Jajalo regala la rete a Gomez

Alessio Lento (@lentuzzo)

12/02/2017 15:00

PALERMO ATALANTA DIRETTA - Il Palermo per continuare a sperare in una salvezza che avrebbe del miracoloso, l'Atalanta per inseguire il sogno chiamato Europa League. Sono questi i temi caldi della sfida tra i rosanero di Diego Lopez e i nerazzurri di Gian Piero Gasperini. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'Barbera'.

FORMAZIONI UFFICIALI:

PALERMO (4-3-3): Posavec; Rispoli, Goldaniga, Gonzalez, Pezzella; Henrique, Jajalo, Chochev; Embalo, Nestorovski, Trajkovski. All. Lopez

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Conti, Kessié, Freuler, Spinazzola; Kurtic; Petagna, Gomez. All. Gasperini

CLASSIFICA: Juventus punti 57; Roma 53*, Napoli* 51; Lazio 43; Inter e Atalanta 42; Milan 40; Fiorentina 40*; Torino 32; Sampdoria 30; Udinese* e Chievo 29; Sassuolo, Bologna e Cagliari 27; Genoa* 25; Empoli 22; Palermo 14; Crotone 13*; Pescara 9

*Una partita in più