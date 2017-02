DIRETTA Liga, Osasuna-Real Madrid 0-0: segui la cronaca LIVE

Maurizio Russo

11/02/2017 20:45

DIRETTA OSASUNA REAL MADRID LIVE / L'ultimo anticipo del sabato nella 22esima giornata della Liga spagnola è il testa-coda tra Osasuna e Real Madrid. Ultima in classifica, la squadra di Vasiljevic è chiamata all'impresa per cercare punti salvezza, mentre quella di Zidane vuole vincere per confermare il primo posto. Calciomercato.it vi offre il match del 'Reyno de Navarra' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI:

Osasuna (4-4-2): Sirigu; Tano, Oier, Vujadinovic, Fuentes; Fausto, Causic, Berenguer, Romero; Riviere, Sergio Leon. All.: Vasiljevic.

Real Madrid (3-1-4-2): Keylor; Varane, Ramos, Nacho; Casemiro; Danilo, Modric, Isco, Marcelo; Ronaldo, Benzema. All.: Zidane.

Classifica: Barcellona 48***; Real Madrid 46**, Siviglia 43, Real Sociedad 41***, Atletico Madrid 39, Villarreal 35, Eibar 32, Espanyol 32***, Athletic Bilbao 32, Celta Vigo 30*, Las Palmas 28, Alaves 27***, Betis 24, Malaga 22, Valencia 20, Deportivo la Coruna 19*, Leganes 18, Sporting Gijon 13, Granada 13, Osasuna 10.

*Una partita in meno; **Due partite in meno; *** Una gara in più