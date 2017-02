VIDEO CM.IT - Roma-Fiorentina, Spalletti: "Stiamo costruendo un gruppo come quello della Juve"

dall'inviata Eleonora Trotta (@eleonora_trotta)

08/02/2017 10:21

ROMA FIORENTINA SPALLETTI / Fiorentina schiacciata con un sonoro 4-0 e la Juventus, che stasera sfiderà il Crotone, riavvicinata in classifica. Inevitabile dunque, nel post partita dell''Olimpico', la domanda ed il paragone con i rivali bianconeri. Ed il tecnico della Roma, Luciano Spalletti, in conferenza stampa replica così: "Loro ormai ce l'hanno già consolidata quella spina dorsale di quando arriva un calciatore nuovo, entra dentro lo spogliatoio, c'è un gruppo di giocatori che ti accoglie e ti dice 'benvenuto'. Poi magari siccome tu ascolti la musica troppo alta, ti levano le cuffie e ti dicono che bisogna vincere invece di pensare ad altre cose. Qui lo stiamo costruendo questo gruppo di giocatori, perché poi ci sono. Noi abbiamo una squadra seria, una squadra forte, però bisogna fargli sentire subito il morso della pressione, del dovere, dell'usare tutti i momenti per essere poi sempre più forti, sempre più antipatici, per essere sempre più determinati. Secondo me ora sta venendo fuori, si vede. Fino ad ora c'era qualche dubbio o qualche libertà in più ecco, questa ossessione di cui si sta parlando ultimamente bisogna riuscire a farla percepire fin dal primo momento" le parole raccolte dall'inviato di Calciomercato.it.