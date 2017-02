Calciomercato Roma, Percassi: "Kessié? Ora ce lo godiamo. E Gasperini me lo tengo"

Lorenzo Polimanti (@oldpoli)

08/02/2017 09:31

CALCIOMERCATO ROMA PERCASSI / La priorità, e non può essere altrimenti, resta Luciano Spalletti. "La Roma può attenderlo e programmare intanto il futuro. Siamo concentrati sugli obiettivi, di cui il principale è vincere un trofeo a vincere stagione" ha assicurato ieri il direttore sportivo giallorosso Frederic Massara, interrogato sul futuro del tecnico toscano in scadenza di contratto a fine stagione. La società capitolina farà di tutto per convincerlo a restare e rinnovargli il contratto. Ma al tempo stesso non può farsi trovare impreparata in caso di addio e per questo valuta anche i possibili eredi. Tra cui, secondo indiscrezioni dei giorni scorsi, si starebbe tenendo in considerazione anche il nome di Gian Piero Gasperini, tornato in odore di big dopo l'exploit di questa stagione magica con l'Atalanta, in cui ha lanciato alla ribalta anche tantissimi giovani. Da Caldara preso dalla Juventus a Gagliardini finito all'Inter passando per Franck Kessié, primo obiettivo proprio del calciomercato Roma per l'estate. Un doppio intreccio, dunque, sull'asse Roma-Atalanta.

Calciomercato Roma, Percassi su Gasperini: "Me lo tengo stretto. E Kessié..."

E proprio dei due obiettivi di calciomercato dei giallorossi ha parlato oggi il presidente dell'Atalanta, Antonio Percassi, in un'intervista concessa a 'La Gazzetta dello Sport': "Gasperini è l'uomo giusto al posto giusto. Ci ha stravolto i piani, ha cambiato la storia, ci ha rivoluzionato la vita calcistica, proiettando già l'Atalanta nel futuro. Preziosi me l'ha suggerito... in cambio di una cena che ho pagato io: è stato un buon investimento. Ho letto di interessamenti nei suoi confronti però, a parte un contratto fino al 2018 con opzione, tra noi c'è un rapporto straordinario e non lo vedo lontano da qui. Anzi, me lo tengo stretto. Ha lanciato giovani e altri debutteranno in prima squadra: avete visto Bastoni, Latte e Melegoni? Sono fortissimi. Kessié prenotato dalla Roma per giugno? È un grande giocatore, piace a tanti. Per ora ce lo godiamo...".