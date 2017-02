DIRETTA Serie A, Torino-Pescara 3-0: nessuno riesce a fermare Belotti

12/02/2017 15:00

DIRETTA SERIE A TORINO PESCARA - Senza gli squalificati Baselli e Valdifiori, il tecnico del Torino, Sinisa Mihajlovic, spera comunque di tornare alla vittoria nel match contro il Pescara, valevole per il 24esimo turno del campionato di Serie A. Impresa che sembra tutt'altro che impossibile, vista la preoccupante classifica della formazione di Massimo Oddo, sempre più fanalino di coda della classifica, con appena 9 punti conquistati in 23 gare. Altro dato preoccupante per i 'Delfini', la montagna di reti incassate finora: con le 6 subite dalla Lazio, il conto totale arriva addirittura a 50.

FORMAZIONI UFFICIALI:

TORINO (4-3-3): Hart; De Silvestri, Ajeti, Moretti, Barreca; Benassi, Lukic, Obi; Falque, Belotti, Ljajic. Allenatore: Sinisa Mihajlovic

PESCARA (4-1-4-1): Bizzarri; Zampano, Stendardo, Fornasier, Biraghi; Brugman, Memushaj, Benali; Verre, Kastanos; Caprari. Allenatore: Massimo Oddo

CLASSIFICA: Juventus punti 57; Roma 53*, Napoli* 51; Lazio 43; Inter e Atalanta 42; Milan 40; Fiorentina 40*; Torino 32; Sampdoria 30; Udinese* e Chievo 29; Sassuolo, Bologna e Cagliari 27; Genoa* 25; Empoli 22; Palermo 14; Crotone 13*; Pescara 9

*Una partita in più

F.S.