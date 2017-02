DIRETTA Serie A, Inter-Empoli 1-0: gol dell'ex Eder

12/02/2017 15:00

DIRETTA SERIE A INTER EMPOLI - Il 24esimo turno della Serie A, vede impegnata l'Inter in casa contro l'Empoli. Dopo il pari rimediato nel gennaio del 2015 (0-0 allo Stadio 'Carlo Castellani'), la formazione toscana ha perso tutti e quattro i match seguenti contro i nerazzurri, incassando ben 9 reti. Almeno sulla carta quindi, la squadra allenata da Stefano Pioli, parte con i favori dei pronostici. Va però considerato un altro dato. Il club meneghino è uscito sconfitto nelle ultime due gare disputate: prima in Coppa Italia contro la Lazio, poi in campionato contro la Juventus. Non c'è due senza tre, recita un vecchio adagio. I ragazzi di Martusciello ci sperano.

FORMAZIONI UFFICIALI:

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Miranda, Murillo, Medel; D'Ambrosio, Kondogbia, Gagliardini, Candreva; Joao Mario, Palacio, Eder. Allenatore: Pioli.

EMPOLI (4-3-1-2): Skorupski; Veseli, Laurini, Cosic, Dimarco; Krunic, Diousse, Croce; El Kaddouri; Pucciarelli, Maccarone. Allenatore: Martusciello.

CLASSIFICA: Juventus punti 57; Roma 53*, Napoli* 51; Lazio 43; Inter e Atalanta 42; Milan 40; Fiorentina 40*; Torino 32; Sampdoria 30; Udinese* e Chievo 29; Sassuolo, Bologna e Cagliari 27; Genoa* 25; Empoli 22; Palermo 14; Crotone 13*; Pescara 9

*Una partita in più

F.S.