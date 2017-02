Watford, Mazzarri: "Troppe pressioni all'Inter. Mourinho? Un po' ci assomigliamo"

08/02/2017 08:56

WATFORD MAZZARRI / Un anno sabbatico, poi la nuova vita. Walter Mazzarri è ripartito dal Watford, in Premier League, dove per molti è già un idolo. Ed ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' si racconta: "I risultati sono in linea con i programmi del club. Mi è stato chieso di salvare la squadra, di consolidare la categoria e di valorizzare i giocatori. Volevo mettermi in discussione e affrontare un'esperienza diversa. C'erano altre richieste, ma ho scelto il Watford perché mi sono trovato in sintonia con le idee del presidente Gino Pozzo. Dopo l'Inter mi sono preso un anno sabbatico, dal 1999 non mi ero mai fermato. Cosa non funzionò? Penso che il tempo sia stato galantuomo. C'erano molte attese, come è lecito nel caso di un club come l'Inter, ma nel giudizio sui risultati non si tenne conto dell'effettivo valore della rosa. Pochi mesi dopo il mio arrivo ci fu un cambio storico al vertice del club, con il passaggio delle consegne da Moratti a Thohir. E poi mi ritrovai con diversi calciatori in scadenza. Prima della svolta societaria eravamo secondi, poi scivolammo al quinto posto, ma quella era l'esatta dimensione dell'Inter di allora".

Mazzarri, poi, conclude: "Gli anni di Napoli mi hanno lasciato il ricordo di una splendida avventura. Vincere la Coppa Italia e riportare la squadra in Champions dopo Maradona sono stati risultati eccezionali. Mi porto dietro anche il rapporto con i giocatori e i napoletani. Col Real il Napoli può giocarsela. Mourinho? Con lui c'è un buon rapporto e stima reciproca. In qualche modo ci assomigliamo: bisogna conoscerlo a fondo".

L.P.