Calciomercato Roma, Perez rivoluziona l'attacco: Dzeko nel mirino del Real Madrid

Federico Scarponi

08/02/2017 09:03

CALCIOMERCATO ROMA DZEKO REAL MADRID - Florentino Perez è pronto ad una vera e propria rivoluzione. Il presidente del Real Madrid, stando a quanto sostenuto dalla stampa iberica, vorrebbe infatti apportare pesanti modifiche alla composizione dell'attacco della sua squadra durante la prossima sessione estiva del calciomercato. Sempre secondo i media spagnoli, i maggiori indiziati a lasciare Madrid, sarebbero Karim Benzema e Alvaro Morata.

Per il nazionale francese, quella in corso, non è certamente una delle stagioni più esaltanti della carriera: prestazioni non di grandissimo livello quelle offerte dal 29enne di Lione, al punto di calamitare su di sé - più volte - i fischi del 'Bernabeu' all'uscita dal campo. Tra le varie ipotesi, si è paventata quella suggestiva di un trasferimento in Italia, col Milan alla ricerca di una punta di peso e con esperienza internazionale, qualora partisse Carlos Bacca. La pista più concreta, tuttavia, resta quella che porta in Ligue 1 e precisamente al Paris Saint-Germain.

Passando invece all'ex Juventus, la situazione potrebbe essere più delicata. I giornali spagnoli parlando addirittura di un 'aut aut' lanciato dall'attaccante, che avrebbe vincolato la sua permanenza all'addio di Zinedine Zidane. Le informazioni apprese da Calciomercato.it, rimandano invece ogni valutazione sul futuro del giocatore al termine della stagione: ad oggi infatti, nessuna decisione definitiva è stata presa, né in un senso, né in un altro, e ogni valutazione sarà rimandata al termine della stagione in corso.

Calciomercato Roma, non solo Aguero e Aubameyand: Perez 'valuta' anche la pista Dzeko

Il numero uno dei 'Galacticos' è quindi già partito con i 'casting' in vista della prossima annata. Tanti i nomi valutati: dal 28enne argentino del Manchester City, Sergio Aguero, passando per Pierre-Emerick Aubameyang, 27enne punta francese naturalizzata gabonese del Borussia Dortmund, fino al 25enne Alexandre Lacazette del Lione.

Nelle ultime ore però, un altro nome si sarebbe aggiunto all'elenco: Edin Dzeko della Roma. A suon di grandi prestazioni e gol, l'attaccante bosniaco avrebbe attirato su di sé le attenzioni della formazione spagnola (dopo quelle cinesi). Il 30enne di Sarajevo non ha ad oggi intenzione di lasciare la capitale (contratto fino al giugno del 2020), così come il tecnico Luciano Spalletti e il club giallorosso, non se ne vorrebbero privare. Di fronte però ad un'offerta irrinunciabile, sarebbe difficile mantenere il punto. Su di lui intanto, ha messo gli occhi l'Olympique Marsiglia dell'ex Rudi Garcia. Se poi Dzeko dovesse vincere la scarpa d'oro, il prossimo calciomercato Roma potrebbe muoversi tutto intorno alle decisioni sul suo futuro.