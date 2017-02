Tv, Caterina Balivo attacca Diletta Leotta: "Non puoi parlare di privacy se..."

08/02/2017 08:02

SANREMO BALIVO LEOTTA / Sanremo è Sanremo, anche per le polemiche che come di consueto lo accompagnano. Messe da parte quelle sui compensi di Carlo Conti e altri ospiti, ad 'infiammare' il pubblico da casa è l'arrivo sul palco di Diletta Leotta, giornalista di 'Sky', che torna a parlare anche dello scandalo delle foto hackerate: "È stata tosta, un colpo molto violento. Ho denunciato immediatamente alla polizia postale questa violazione della privacy. È giusto che tutti sappiano cosa si può e non si può fare con la tecnologia". Su Twitter, nel frattempo, arriva l'attacco diretto di Caterina Balivo, conduttrice del programma 'Detto Fatto' su 'Rai2': "Non puoi parlare della violazione della privacy con quel vestito e con la mano che cerca di allargare lo spacco della gonna".

Non puoi parlare della violazione della #privacy con quel vestito e con la mano che cerca di allargare lo spacco della gonna #sanremo2017 — Caterina Balivo (@caterinabalivo) 7 febbraio 2017

L.P.