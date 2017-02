Calciomercato Milan, i cinesi sognano in grande: Aubameyang e Aguero con Mancini

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

08/02/2017 07:34

CALCIOMERCATO MILAN / In attesa del closing definitivo per il passaggio del Milan in mani cinesi, che si concretizzerà appena verranno garantiti i 320 milioni di euro a saldo della caparra di 200 milioni già versata a Fininvest con la rinegoziazione dei debiti (220 milioni) e la garanzia che 100 milioni saranno a disposizione del nuovo Milan, inizia a prendere forma il calciomercato rossonero futuro.

Come si legge questa mattina sulle pagine del 'Corriere dello Sport', l'ipotesi Roberto Mancini per la panchina milanista non è da sottovalutare. Mancini punta al ritorno in Premier League, ma potrebbe essere tentato dalla sfida rossonera, anche perché per l'attacco i futuri dirigenti Fassone e Mirabelli sognano in grande con i due obiettivi Pierre-Emerick Aubameyang e il 'Kun' Aguero.