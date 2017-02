Real Madrid, Rafa Nadal ammette: "Sogno di diventare presidente"

08/02/2017 00:27

REAL MADRID RAFA NADAL PRESIDENTE / Rafa Nadal alla guida del Real Madrid? Non è una barzelletta, bensì il sogno del famoso tennista iberico: "Non si sa mai quello che può succedere. Tutti sanno che io sono appassionato di calcio e il Real Madrid è la mia squadra. Parlarne ora è un'utopia, ma se me lo chiedete, io naturalmente vorrei per essere il presidente. Tuttavia, stiamo bene così come siamo, abbiamo già un grande presidente e non penso che il Real abbia bisogno di me", le sue parole riportate da 'Marca'.

D.G.