Napoli, Diawara: "Indossare questa maglia è un orgoglio"

08/02/2017 00:12

NAPOLI DIAWARA / "In pochi anni è cambiato tutto: prima di arrivare in Italia giocavo per le strade dell'Africa", Amadou Diawara, centrocampista del Napoli, si è raccontato ai bambini presenti quest'oggi all'oratorio Giovanni Paolo II nell'ambito degli eventi organizzati dalla Lega a margine della Junior Tim Cup. "Ai ragazzi ho consigliato di essere sempre rispettosi, di seguire le indicazioni dei tecnici e della famiglia e di divertirsi sempre. Giocare in Serie A e in Champions è un'emozione incredibile. Vestire la maglia del Napoli, invece, è un vero orgoglio: prima di essere una grande squadra è una grandissima città".

D.G.