Lazio, Minala: "Fuori rosa non per colpa di Inzaghi. Farò i conti con la società..."

08/02/2017 06:22

LAZIO MINALA INZAGHI / Il suo esordio con la Salernitana è stato positivo. Ora Joseph Minala spera di diventare un punto fermo dei granata in questa seconda metà di stagione per poi fare ritorno alla Lazio e prendersi una rivincita: "Ero fuori rosa non per scelta dell'allenatore - ha spiegato il centrocampista a 'Telecolore' - Ero nella Primavera di Inzaghi insieme a Toukara, Murgia e Lombardi e gli abbiamo permesso di ottenere dei successi. Ora sto pensando a fare bene qui, poi farò i conti con la mia società di appartenenza…".

D.G.