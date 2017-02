Calciomercato Milan, l'ombra di Ancelotti su un obiettivo rossonero

08/02/2017 05:05

CALCIOMERCATO MILAN/ Tra i tanti obiettivi del Milan per la prossima stagione, quando la società passerà dalle mani di Silvio Berlusconi a quelle della nuova proprietà cinese, c'è anche Julian Brandt del Bayer Leverkusen. I rossoneri lo seguono da tempo, al pasi di Juventus, Liverpool e Borussia Dortmund. Come riportato da 'Sport Bild', adesso anche il Bayern Monaco di Ancelotti punta forte su di lui: Brandt sarebbe per i bavaresi uno dei possibili sostituti di Douglas Costa nell'eventualità in cui quest'ultimo venisse ceduto a giugno.

S.F.