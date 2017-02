ZONA MISTA - Roma-Fiorentina, Borja Valero: "Io giallorosso? Non ne parliamo adesso"

07/02/2017 23:55

ROMA FIORENTINA/ Non è facile per Borja Valero presentarsi davanti ai microfoni dopo il 4-0 incassato dalla Fiorentina in casa della Roma. Il centrocampista spagnolo, da vero leader dello spogliatoio viola, ci mette sempre la faccia per analizzare un ko molto pesante. "L'atteggiamento della squadra nel secondo tempo non ci piace, non è da noi. Non può accadere una cosa del genere, parleremo in settimana e faremo le valutazioni. Siamo un squadra che lotta fino alla fine, lo abbiamo dimostrato tante volte. Ne parleremo tranquillamente durante la settimana, facendo le giuste valutazioni. Abbiamo provato fin dall’inizio a fare la partita, facendo pressione alta. Non abbiamo tirato in porta ma abbiamo avuto delle occasioni dalle parte del loro portiere. Poi dopo il secondo gol siamo calati. Ci siamo ammosciati e questa cosa non può accadere. Loro sono usciti bene dal momento che hanno capito il nostro pressing. Nel centrocampo della Roma sono tutti bravi. Io tra le fila giallorosse? Non è il momento di parlarne. In campionato dobbiamo lottare fino in fondo, cercando di fare qualcosa di buono", ha dichiarato lo spagnolo ai cronisti in zona mista tra i quali gli inviati di Calciomercato.it.