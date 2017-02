ZONA MISTA - Roma-Fiorentina, Emerson Palmieri senza freni

Dall'inviata Eleonora Trotta (@eleonora_trotta)

07/02/2017 23:47

ROMA FIORENTINA/ Emerson Palmieri ha sfoderato l'ennesima prestazione convincente nel 4-0 rifilato dalla Roma alla Fiorentina. L'esterno brasiliano, ormai presenza fissa tra i migliori in campo dei giallorossi, si è espresso così in zona mista al termine del match: "Se sapevo di essere così forte? Sì, sapevo di esserlo - ha dichiarato ai microfoni dei cronisti presenti tra i quali l'inviato di Calciomercato.it - siamo tornati al nostro posto con una delle migliori prestazioni contro uan grande squadra. Siamo tutti importanti, Dzeko sta facendo benissimo, è uno dei migliori in Europa. La Juventus? Abbiamo la speranza di arrivare lì sopra, quando si gioca nella Roma bisogna pensare sempre a vincere".