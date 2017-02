Roma, Totti risponde alla Raggi: "Sarò felice di incontrarla per il definitivo via libera"

07/02/2017 23:38

ROMA STADIO TOTTI RISPOSTA RAGGI / #FamoStoStadio è senza dubbio l'argomento topic delle ultime ore all'interno della mura capitoline. Dall'appello pubblico di Luciano Spalletti si sono susseguite a iosa le dichiarazioni in favore della costruzione della nuova casa della Roma, tanto che nella giornata di ieri la sindaca Virginia Raggi ha deciso di lanciare un invito a Francesco Totti. La sua risposta è arrivata in questi minuti, al termine della vittoria giallorossa sulla Fiorentina:

"Rispondo alla Sindaca solo ora... ero concentrato sull'importante partita di stasera, fondamentale da vincere: missione compiuta.

Ringrazio Virginia Raggi per l'invito, sarò felice di incontrarla, magari proprio per brindare al definitivo via libera per lo stadio che, ne sono certo, arriverà al più presto. L'iter però lo seguono i nostri dirigenti, che sono preparatissimi e sicuramente più qualificati di me per entrare nel merito della questione.

Personalmente, spero solo che lo stadio si faccia e al più presto per il bene della Roma e dell'intera città. #FamoStoStadio". Questo il post pubblicato dal capitano romanista sul proprio profilo di 'Facebook'.

D.G.