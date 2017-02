Calciomercato Roma, Spalletti: "Futuro? Contano i contratti dei giocatori non il mio"

07/02/2017 23:27

CALCIOMERCATO ROMA SPALLETTI RINNOVO DE ROSSI / La questioni rinnovi è scottante in casa Roma. Oltre alla trattativa in stand-by con Manolas, il club giallorosso ha due elementi importanti come De Rossi e mister Spalletti in scadenza a giugno. Di entrambe le questioni ha discusso quest'ultimo: "Non ho parlato con la società dei contratti - ha dichiarato a 'Sky Sport' - Mi interpellano per il rinnovo di un giocatore? E' qualcosa di cui se ne può parlare, la società ha poi altri numeri da tenere in considerazione. Del prolungamento di De Rossi se ne può parlare, incarna lo spirito di questa squadra, è romanista dentro ed è importante per noi".

Successivamente, a 'Mediaset Premium', ha fatto chiarezza anche sul suo di futuro: "Se siete attenti, nelle conferenze ho parlato più volte di questo argomento e il mio pensiero rimane quello. Per vincere le partite contano i giocatori. Conta fare il contratto a De Rossi, a Totti. Totti deve fare quello che vuole fare lui, le mie scelte non contano. Contano i contratti di Manolas, di Strootman, non il mio".

D.G.