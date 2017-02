ZONA MISTA - Roma-Fiorentina, De Rossi: "La caviglia sta bene. Il mio futuro..."

Dall'inviata Eleonora Trotta (@eleonora_trotta)

07/02/2017 23:27

ZONA MISTA/ Dopo la splendida vittoria contro la Fiorentina, Daniele De Rossi ha commentato il match nella zona mista dello stadio 'Olimpico' di Roma: "E' stata veramente una bella partita - ha dichiarato De Rossi ai cronisti presenti tra i quali gli inviati di Calciomercato.it - il centrocampo della Roma è il più forte? Con Pjanic e Keita avevamo qualità, ma anche quello di quest'anno è molto forte, sarebbero tutti titolari in qualsiasi club importante, anche in Europa".

Roma-Fiorentina, De Rossi: "Il rinnovo non è un assillo"

"Il mio futuro? Sono contento del mio presente, non penso al futuro, ho fatto una caviglia importante. Il rinnovo di contratto? Non è un assillo - ha proseguito De Rossi - a 33 anni ho fatto una carriera importante anche se senza trofei. Scudetto? Scudetto? Abbiamo perso delle partite all'inizio quando non eravamo così forti. Siamo tornati dalle vacanze che le abbiamo vinte, ne abbiamo persa solo una come loro. Spalletti è un allenatore forte, non è l'unico allenatore forte al mondo ma sarebbe difficile rimpiazzarlo. Per lui parlano i punti".