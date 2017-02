Roma-Fiorentina, Spalletti: "Dovevamo spazzare via qualche dubbio! Dzeko? Ora tutti sul carro..."

07/02/2017 23:11

ROMA FIORENTINA SPALLETTI / La Roma schianta la Fiorentina e riscalvaca in Napoli in classifica. Un successo netto che Luciano Spalletti ha analizzato nel postgara ai microfoni di 'Sky Sport' dove ha avuto modo di parlare delle news Roma principali. Queste le sue parole raccolte da Calciomercato.it: "L'atteggiamento della squadra ha reso questa gara più semplice. Dopo 20 minuti siamo andati a pressare più alti, accettando gli uno contro uno e da un punto di vista fisico gli siamo passati sopra. Nel secondo tempo siamo andati molto bene perché la squadra ha accettato i duelli, ne ha vinti molti ed ha mantenuto la lucidità in attacco".

DZEKO - "Ora salgono tutti sul carro, prima si buttano tutti facilmente. Stiamo parlando di un giocatore forte: è fisico, ha tecnica, è un uomo vero. Una partita la può sbagliare, ma qui di fronte abbiamo un altro campione per la Roma".

ESULTANZA TERZO GOL - "Dovevamo togliere i dubbi che stavano venendo a qualcuno visto che qui è facile fare confusione. C’era da pulire questa incertezza. Questa è la cosa fondamentale: la Roma è una squadra forte come ho sempre detto".

SALAH - "Può giocare seconda punta? A gennaio parlavate sempre che avevano bisogno di una seconda punta, ora invece abbiamo l’abbondanza. Si gioca in 11 e gioca chi sta più in forma, quindi può capitare anche che resti fuori Salah".

EMERSON - "Oggi è stato l’uomo partita. Andiamo a vedere cosa si è detto all’inizio di lui, ora è arrivata una certa conoscenza sulle sue qualità e la differenza si vede. Proprio come è avvenuto con Dzeko".

STADIO - "Il mio annuncio è servito? Il mio era più cabaret. Sono sicuro che la società e le istituzioni troveranno una soluzione. Se si va all’estero si capisce che movimento c’è dietro gli stadi di proprietà. Poi è chiaro che ci sono delle regole da rispettare".

