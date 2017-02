Roma-Fiorentina, Paulo Sousa non molla: "Crediamo ancora all'Europa"

07/02/2017 23:19

ROMA FIORENTINA/ Paulo Sousa ha analizzato ai microfoni di 'Sky Sport' la sconfitta rimediata dalla Fiorentina in casa della Roma: "Dobbiamo dare merito alla Roma che ha giocato con tanta cattiveria, noi dopo un buoni inizio forse siamo calati mentalmente. Voci di mercato per Kalinic? Lui è molto importante per no, ma stasera Babacar ha fatto una delle sue migliori prestazioni. Il nostro obiettivo? Crediamo ancora alla qualificazione in Europa perché possiamo vincere sempre, ma con le big ci serve la gara perfetta".

S.F.