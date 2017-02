ZONA MISTA - Roma-Fiorentina, Dzeko da Scarpa d'Oro? Totti approva

Dall'inviata Eleonora Trotta (@eleonora_trotta)

07/02/2017 23:15

ROMA FIORENTINA/ Di Roma-Fiorentina Francesco Totti ha giocato solo pochi minuti, ma è bastato il suo ingresso in campo a far esplodere uno stadio 'Olimpico' già in estasi per la prestazione maiuscola offerta dagli uomini di Spalletti. Il capitano, al termine della partita, lasciando la zona mita senza rilasciare alcuna dichiarazione, ha annuito con senso di ammirazione ad un tifoso che gridava "Dzeko scarpa d'Oro". Un sorriso malizioso che la dice lunga sull'ammirazione di Totti nei confronti dell'attaccante bosniaco, autore stasera di una doppietta.