Calciomercato Fiorentina, Paulo Sousa: "Kalinic in Cina? Decide la società"

07/02/2017 23:10

CALCIOMERCATO FIORENTINA/ Con il mercato in Cina ancora aperto, il Tianjin non molla Kalinic: il club allenato da Fabio Cannavaro, proverà fino alla fine a strappare l'attaccante croato alla Fiorentina. Un possibile scenario che il tecnico viola Paulo Sousa ha commentato così dopo la sconfitta rimediata in casa della Roma: "Cannavaro ha detto che non è ancora finita per Kalinic? Tocca alla società prendere queste decisioni, io devo fare il mio lavoro con quello che ho - ha dichiarato a 'Sky Sport' - stasera Babacar ha fatto una delle migliori prestazioni da quando sono qui".

S.F.