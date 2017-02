Coppa del Re, Barcellona-Atletico Madrid 1-1: blaugrana in finale, ma che fatica!

07/02/2017 22:55

COPPA DEL RE BARCELLONA ATLETICO MADRID / Brividi forti questa sera al 'Camp Nou': il Barcellona strappa il pass per la finale di Coppa del Re, ma quanta fatica per avere la meglio sull'Atletico Madrid!

Dopo l'1-2 dell'andata a favore dei blaugrana, la gara si mette subito in discesa per i padroni di casa grazie alla rete di Suarez poco prima del rientro negli spogliatoi. La ripresa, però, si apre nel peggiore dei modi: al 57° viene espulso Sergi Roberto e l'inferiorità favorisce il ritorno dei 'Colchoneros'. Un quarto d'oro dopo la parità numerica viene ristabilità in virtù del rosso sventolato in faccia a Carrasco. All'80° Gameiro fallisce l'occasione del pari dagli 11 metri, ma si fa perdonare 180 secondi dopo dando il via all'assalto finale della truppa di Simeone. I padroni di casa, però, riescono a resistere fino all'ultimo terminando il match in 9 vista l'espulsione anche di Suarez. Ora in finale troveranno la vincente tra Celta Vigo e Alaves.

Barcelona-Atletico Madrid 1-1: 43’ Suarez (B), 83’ Gameiro (A)

D.G.