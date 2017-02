Roma-Fiorentina, Dzeko esulta: "Non è facile fare quattro gol ai viola"

07/02/2017 22:53

ROMA FIORENTINA/ Edin Dzeko, autore di una doppietta nel 4-0 rifilato dalla Roma alla Fiorentina, ha commentato così la vittoria sui viola: "24 gol stagionali in 34 partite? Mi sento bene, lavoriamo duro e si vede sul campo. Cosa è cambiato rispetto alle ultime due partite? Con la Sampdoria abbiamo perso una partita che di solito vinciamo, non potevamo perdere in quella maniera. Stasera abbiamo dato tutto contro una squadra forte come la Fiorentina - ha spiegato a 'Sky Sport' - Se mi aiuta il sistema di gioco? Certo, la nostra è una squadra forte, mi mettono tanti palloni, senza squadra non c'è Dzeko. Che messaggio lanciamo al campionato? Non è facile fare quattro gol alla Fiorentina, noi dobbiamo pensare partita dopo partita".

S.F.