DFB Pokal, il Bayern ringrazia lo 'scontento' Costa, Gladbach corsaro

07/02/2017 22:46

DFB CUP BAYERN BORUSSIA M'GLADBACH / Il Bayern Monaco non sbaglia e vola ai quarti della DFB Pokal (la coppa di Germania). All''Allianz Arena' il Wolfsburg viene eliminato col minimo scarto: un 1-0 firmato Douglas Costa, esterno brasiliano che in settimana non ha nascosto la propria volontà di giocare con maggiore continuità.

Vince anche il Borussia Moenchengladbach che stende, in trasferta, il Greuther Fuerth grazie alle reti di Wendt e Hazard.

Bayern Monaco-Wolfsburg 1-0: 17’ Douglas Costa

Greuther Fuerth-Borussia Moenchengladbach 0-2: 12’ Wendt, 36’ rig.Hazard

D.G.