Calciomercato, duello di Manchester per il talento turco

07/02/2017 22:31

CALCIOMERCATO MANCHESTER UNITED CITY SOYUNCU / A Manchester si è acceso un derby di calciomercato. Come riporta 'metro.co.uk', United e City hanno messo nel mirino Caglar Soyuncu, giovane difensore centrale in forza al Friburgo. "I 'Citizens' hanno preso contatti con noi attraverso una terza parte", ha rivelato l’agente del ragazzo, Mustafa Dogru a 'Turkish Football News'. Il giocatore turco, invece, ha ammesso di non disdegnare un possibile approdo ai 'Red Devils': "Ammiro molto Mourinho. Non solo il suo tipo di calcio, ma la sua filosofia e in futuro mi piacerebbe lavorare con lui". Chi la spunterà in questa lotta tra 'cugini'?

D.G.