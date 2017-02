Calciomercato Lazio, il Bayern Monaco punta Gnabry

07/02/2017 22:26

CALCIOMERCATO LAZIO/ Brutte notizie dalla Germania per la Lazio sul fronte Gnabry. Douglas Costa sta vivendo forse il suo peggior momento da quando è arrivato al Bayern Monaco: da titolare inamovibile sotto la guida di Guardiola, l'ex Shakhtar Donetsk sta affrontando non poche difficoltà con Ancelotti in panchina. Dalla Germania, arrivano voci che parlano di una sua possibile cessione al termine della stagione, con Barcellona e Manchester City che seguono la situazione molto interessate. In caso di partenza, riferisce 'Sport Bild', il club bavarese sostituirebbe Douglas Costa proprio con Gnabry.

S.F.