Calciomercato Lazio, Bandinelli: "Orgoglioso dell'interesse dei biancocelesti"

07/02/2017 21:55

CALCIOMERCATO LAZIO BANDINELLI / Tre le note più liete della stagione del Latina c'è anche quel Filippo Bandinelli, centrocampista classe 1995 arrivato in estate dalla Fiorentina. Alla sua prima stagione tra i professionisti ha già collezionato 14 presenze, condite da 4 assist, che gli sono valse gli interessamenti da parte della Serie A, la Lazio su tutte: "Personalmente non ho chiesto di essere ceduto a gennaio, ovvio che qualunque ragazzo della mia età sia felice delle voci di un interessamento da parte di una squadra come la Lazio. Ci sono però 20 partite da giocare e dobbiamo raggiungere la salvezza, questo è il mio unico pensiero", ha spiegato lo stesso Bandinelli quest'oggi in conferenza stampa.

D.G.