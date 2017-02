Calciomercato Sampdoria, sirene portoghesi per Dodo

07/02/2017 21:46

CALCIOMERCATO SAMPDORIA DODO SPORTING CP / Il futuro di Dodo potrebbe essere in Portogallo. Per il momento sono appena 4 le presenze stagionali collezionate con la maglia della Sampdoria e in estate potrebbe decidere di lasciare: secondo 'O Jogo', infatti, lo Sporting CP lo avrebbe messo nel mirino. Allacciati già i contatti con l'entourage del calciatore per capire i margini di trattativa e la possibile volontà dell'ex Inter di accettare la soluzione straniera.

D.G.