San Paolo, rivelato l'errore più grande di sempre: no a Ronaldo per 15mila dollari!

07/02/2017 21:15

SAN PAOLO RONALDO / Il San Paolo si sarà mangiato le mani per anni. E da oggi anche i suoi tifosi. La 'colpa' è del portale brasiliano 'UOL' che ha svelato un retroscena clamoroso relativo a Ronaldo: l'ex 'Fenomeno' poteva essere un giocatore del 'Tricolor' - al 50% - per soli 15mila dollari. L'allora presidente José Eduardo Mequita Pimenta provò a giocare al ribasso offrendo 7500 dollari per la metà del cartellino, una proposta che fece però saltare l'affare.

Per la gioia del Cruizero che non si fece sfuggire l'occasione e, nel 1993, lo ingaggiò ritrovandosi in rosa quello che sarebbe diventato uno dei più grandi campioni della storia del calcio. E lo dimostrò nel giro di un anno: nell'estate del 1994 arriva la chiamata dall'Europa, col PSV Eindhoven che lo acquista per 6 milioni di dollari regalando allo 'Zêro' una corposa plusvalenza.

D.G.