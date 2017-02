Calciomercato Napoli, Ibrahimovic tentenna sul rinnovo con il Manchester United

07/02/2017 22:05

CALCIOMERCATO NAPOLI/ E' ancora tutto da scrivere il futuro di Zlatan Ibrahimovic: nonostante abbia un'opzione per il rinnovo automatico del contratto che lo lega al Manchester United fino al termine di questa stagione, l'attacante svedese non ha ancora deciso se continuare o meno a vestire la maglia dei 'Red Devils'. Stando alle indiscrezioni di mercato riportate dal 'Sun', infatti, 'Ibra' avrebbe mostrato ancora freddezza in merito al possibile prolungamento, decidendo di aspettare giugno per fare la sua scelta definivita. Un atteggiamento che fa sperare i tifosi del Napoli: il suo agente Mino Raiola, nei giorni scorsi, ha ammesso che Ibrahimovic è innamorato di Napoli, aprendo ad un suo possibile approdo all'ombra del Vesuvio.

S.F.