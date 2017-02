Calciomercato Roma, Massara: "Questa la verità su Kessié. Spalletti? Possiamo attenderlo"

07/02/2017 20:38

CALCIOMERCATO ROMA MASSARA KESSIE / "Credo abbiano venduto Kessié alla Roma". Le parole del 'Papu' Gomez avevano fatto infiammare la piazza giallorossa, ma dopo la smentita del ds dell'Atalanta Sartori, quest'oggi è arrivata anche quella del collega capitolino: "E' un giocatore dell'Atalanta, che si è posto all’attenzione di tutti i grandi club. Non è della Roma, l'Atalanta non lo ha ceduto e probabilmente se lo vorrà tenere stretto", ha spiegato Frederic Massara ai microfoni di 'Premium Sport' a pochi istanti dal calcio di inizio di Roma-Fiorentina.

"Ho in agenda qualche giocatore viola? No, abbiamo un organico competitivo e guardiamo solo ai nostri giocatori - ha proseguito il dirigente - Barriere? Dialoghiamo con le istituzioni da un anno e mezzo affinché le situazioni tornino alla normalità e i tifosi si avvicinino a noi. Scudetto? Il nostro obiettivo è di essere competitivi in tutte le competizioni fino alla fine. Vogliamo dare battaglia sino all'ultimo alla Juventus".

Conclusione dedicata al futuro di Spalletti che ha un contratto in scadenza a giugno: "La Roma può attenderlo e programmare intanto il futuro. Siamo concentrati sugli obiettivi, di cui il principale è vincere un trofeo a vincere stagione".

D.G.