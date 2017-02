Calciomercato Fiorentina, Freitas: "Non c'è alcun mistero Kalinic. Rodriguez? No comment"

07/02/2017 20:40

CALCIOMERCATO FIORENTINA FREITAS / Pochi minuti al fischio d'inizio di Roma-Fiorentina allo stadio 'Olimpico' ed ai microfoni di 'Premium Sport' interviene il direttore sportivo viola Carlos Freitas: “Sarà una gara difficilissima contro un avversario competente, allenato da un bravissimo allenatore. Quello di Kalinic è un piccolo infortunio ed abbiamo deciso di tenerlo a Firenze. No, non c’è nessun mistero. Gonzalo Rodriguez? Non faccio alcun commento sui procuratori, i discorsi sui contratti non si fanno pubblicamente".



L.P.