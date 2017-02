PAGELLE E TABELLINO DI ROMA-FIORENTINA: De Rossi illumina e Dzeko trasforma

Marco Di Nardo

07/02/2017 22:52

PAGELLE E TABELLINO DI ROMA FIORENTINA PROMOSSI E BOCCIATI – De Rossi illumina e Dzeko segna, mettendo ko una Fiorentina pervenuta solo nei primi 25’ del primo tempo. A Sousa non basta un buon Badelj. Male Sanchez, Astori e tutta la fase difensiva viola.

ROMA

Szczesny 6 – Nelle poche occasioni in cui è stato chiamato in causa, è riuscito sempre a dire la sua senza grossi problemi.

Rüdiger 6,5 – Eccetto qualche errore negli appoggi nei primi minuti della gara, il difensore tedesco non sbaglia più nulla in entrambe le fasi.

Manolas 7 – Rispetto alla gara di Coppa Italia, presta molta attenzione nel mantenere le posizioni. Ottimo nelle chiusure, trova il modo anche di farsi vedere in fase avanzata.

Fazio 7 – Bravo nel salvare la Roma al 14', spazzando sulla linea di porta un pallonetto di Chiesa. Sugli sviluppi di un calcio di punizione, segna il gol del 2 a 0 al 58'. Si dimostra molto attento negli anticipi.

Bruno Peres 6 – Partecipa molto alla fase difensiva ma sbaglia i tempi d'inserimento in attacco, divorando anche un gol molto semplice al 28'.

Strootman 7 – I suoi inserimenti creano scompiglio nella retroguardia della Fiorentina. Da un suo assist, arriva il gol di Nainggolan.

De Rossi 7,5 – Da un suo assist millimetrico arriva il gol di Dzeko al 38'. Bravo nell'aiutare la difesa quando è la Fiorentina ad attaccare. Suo il calcio di punizione da cui nasce il gol del raddoppio. Mette il suo zampino anche nell'azione del terzo gol giallorosso. Dall'85' Paredes – s.v.

Emerson 6,5 – Approfitta spesso della mancata copertura di Chiesa per andare al cross. Con la sua velocità, mette a nudo tutte le pecche della Fiorentina.

Nainggolan 7,5 – Un centrocampista tutto fare, che consente alla Roma di trasformare molto velocemente l'azione da difensiva ad offensiva. Su assist di Strootman segna al 75' il gol del 3 a 0. Dall'88' Grenier – s.v.

El Shaarawy 6 – Non sempre approfitta del due contro uno a favore della Roma sulla sua fascia, ritardando spesso il cross o il tiro. Bene nella gestione della palla. Dall'80' Totti – s.v.

Dzeko 8 – Da un lancio preciso di De Rossi, arriva al 38' il suo 23esimo gol stagionale. Bravo nel gioco aereo e nell'aprire il gioco sugli esterni. Grintoso ed intelligente nell'andare ad attaccare alle spalle Astori e rubargliela per poi andare a segnare il suo secondo gol della giornata all'83'.

All. Spalletti 8 – La sua Roma dimostra di saper soffrire quanto serve e di incantare quando è il momento di colpire l’avversario nel suo momento migliore, vincendo la sua undicesima partita interna consecutiva.

FIORENTINA

Tatarusanu 6 – Incolpevole sui quattro gol della Roma. Bravo nelle uscite alte.

Sánchez 4,5 - In occasione del gol di Dzeko sbaglia nel leggere l'azione, consentendo all'attaccante giallorosso di essere in posizione regolare, sorprendendo gli altri due difensori. Viene lasciato troppo spesso solo contro Emerson ed El Shaarawy che lo superano con troppa facilità.

Rodríguez 5 – Nella circostanza del primo gol della Roma, sbaglia nel non temporeggiare, facendosi superare troppo facilmente. Sua l'incertezza da cui nasce la punizione del raddoppio.

Astori 5 – Ha grosse difficoltà sia nel contrastare nel gioco aereo Dzeko e le incursioni di giocatori come Strootman e Nainggolan. Spiana la strada a Dzeko in occasione del quarto gol, lasciandosi rubare la palla dal bosniaco.

Chiesa 5.5 – Bravo nell'attaccare la profondità e nel creare problemi alla retroguardia giallorossa soprattutto nel primo tempo. Sbaglia nella lettura della fase di non possesso palla, lasciando spesso Sánchez da solo contro Emerson ed El Shaarawy. Dal 77' Cristóforo – s.v.

Vecino 6 – Il suo supporto in fase d'interdizione è molto utile soprattutto nel primo tempo e nei primi 10' del secondo. Poi crolla come tutta la quadra.

Badelj 6 – Meglio di Borja Valero in fase di costruzione. Aiuta come può la squadra in fase di non possesso palla, rendendo complicato ai giallorossi attaccare centralmente.

Olivera 5 – Gioca una gara poco convincente, facendosi fagocitare dalla prestanza fisica e dalla velocità di Bruno Peres e Rüdiger. Dal 62' Ilicic 5 – Fa ben poco per rendersi pericoloso.

Bernardeschi 5,5 – Sia da trequartista centrale che da esterno non riesce quasi mai a rendersi pericoloso, eccetto alcune verticalizzazioni. Dal 74' Tello 5 – Si dimostra poco utile nel fermare l'offensiva giallorossa.

Borja Valero 5,5 – Dovrebbe essere il faro della Fiorentina, invece non riesce mai a innescare gli avanti viola.

Babacar 5 - Parte spesso largo per poi attaccare la profondità, cercando di aggirare la difesa della Roma. Dopo un inizio promettente si spegne come tutta la squadra.

All. Sousa 4,5 – La sua Fiorentina è troppo vulnerabile soprattutto in fase difensiva e poco cinica in attacco, perdendo così contro una Roma spietata e volitiva.

Arbitro: Irrati 6– Discreta direzione di gara dell'arbitro della sezione di Pistoia che opta sull'utilizzo costante delle ammonizioni per tenere sotto controllo la gara ed evitare contrasti di gioco molto duri.

TABELLINO

ROMA-FIORENTINA 4-0

Roma (3-4-2-1): Szczesny, Rüdiger, Manolas, Fazio, Bruno Peres, Strootman, De Rossi (85' Paredes), Emerson, Nainggolan (88' Grenier), El Shaarawy (80' Totti), Dzeko. A disposizione: Lobont, Alisson, Mário Rui, Juan Jesus, Salah, Perotti, Gerson. All. Spalletti

Fiorentina (3-4-2-1): Tatarusanu , Sánchez , Rodríguez, Astori, Chiesa (77'Cristóforo), Vecino, Badelj, Olivera (62' Ilicic), Bernardeschi (74' Tello), Borja Valero, Babacar. A disposizione: Sportiello, Tomovic, De Maio, Salcedo, Milic, Toledo, Mlakar Hagi, Maistro. All. Sousa

MARCATORI: 38' Dzeko (R), 58' Fazio (R), 75' Nainggolan (R), 83' Dzeko (R)

ARBITRO: Irrati Massimiliano (Sez. di Pistoia)

AMMONITI: 18’ Strootman (R), 35’ Sánchez (F), 41’ Borja Valero (F), 56’ De Rossi (R), 57’ Rodríguez (F)

ESPULSI: