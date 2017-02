Dinamo Bucarest, UFFICIALE: preso Rivaldinho

07/02/2017 20:13

DINAMO BUCAREST RIVALDINHO / Sfumata la possibilità di vederlo in Italia, Rivaldinho sbarca comunque in Europa. Con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, infatti, la Dinamo Bucarest ha annunciato l'ingaggio dall'Internacional dell'attaccante classe '95 figlio dell'ex Barcellona e Milan, Rivaldo. Per lui, che a gennaio era stato cercato dal Latina in Serie B, un contratto fino al 2020 e la maglia numero 9.

L.P.