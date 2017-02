Roma-Fiorentina, Rüdiger avvisa la Juventus: "Noi guardiamo più su"

07/02/2017 20:17

ROMA FIORENTINA/ Il difensore della Roma Antonio Rüdiger, ha parlato così a meno di un'ora dal fischio d'inizio del match che vedrà i giallorossi impegnati in casa contro la Fiorentina: "Stadio 'Olimpico' fortino per la Roma? Sì, in casa siamo molto forti, ma contro la Fiorentina sarà una partita difficile che dobbiamo vincere - ha spiegato Rüdiger ai microfoni di 'Premium Sport' - Se lottiamo per il primo o per il secondo posto? Noi dobbiamo vincere per scavalcare il Napoli. L'obiettivo minimo della Roma è il secondo posto ma noi guardiamo più su".

S.F.