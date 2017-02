Calciomercato, UFFICIALE: Djibril Cissé si ritira e inizia una nuova carriera

07/02/2017 19:33

UFFICIALE RITIRO CISSE / A 35 anni Djibril Cissé dice stop. Dopo una lunga carriera in giro per il mondo passando anche per Marsiglia, Liverpool e Lazio, l'attaccante francese era tornato ad allenarsi con l'Auxerre per rientrare in forma dopo l'ultimo infortunio. Non avendo però ricevuto un'offerta per tornare a giocare, Cissé ha deciso di ritirarsi. "Ora mi concentrerò sulla carriera da Dj e produttore - racconta Cissé ai microfoni della 'BBC' - Fino ad oggi il calcio è stato tutta la mia vita. Mi sarebbe piaciuto continuare, ma devo ammettere che per me è finita".

L.P.