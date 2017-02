Crotone-Juventus, Nicola chiede i 'fenomeni'

07/02/2017 19:16

CROTONE JUVENTUS CONFERENZA NICOLA / "Dobbiamo essere fenomeni in maniera diversa": Davide Nicola presenta così la partit tra il Crotone e la Juventus. In conferenza stampa il tecnico dei calabresi afferma: "Per noi contro i bianconeri è una sorta di bonus e vogliamo giocarcelo. Si tratta di una specie di gratta e vinci ma dipende anche da come gratti con la monetina. Ci siamo preparati per affrontare questa parttia con le nostre armi, pazienza e aggressività. Loro ono fenomeni e allora anche noi dovremo esserlo, ma in maniera diversa. Servirà fare poche, semplici cose, per 95 minuti".

B.D.S.