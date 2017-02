Calciomercato, il Barcellona piomba su Bernardo Silva

07/02/2017 19:16

BARCELLONA BERNARDO SILVA / Il Barcellona si muove concretamente per il gioiello del Monaco. Come riferisce l'edizione online dello spagnolo 'Mundo Deportivo', il direttore tecnico blaugrana Robert Fernandez si sarebbe mosso in prima persona per Bernardo Silva assistendo all'ultimo match di campionato vinto dai monegaschi contro il Nizza. In estate i catalani andranno all'assalto di almeno un centrocampista di spessore internazionale ed il portoghese potrebbe essere il nome giusto.



L.P.