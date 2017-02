Crotone-Juventus, i convocati di Nicola

07/02/2017 18:56

CROTONE JUVENTUS CONVOCATI / Solo due assenti per il Crotone che domani, in casa, cerca l'impresa contro la capolista Juventus. Il tecnico Davide Nicola, infatti, dovrà fare a meno dell'infortunato Rohden e dello squalificato Crisetig. Per il resto, rosa al completo. Ecco la lista dei 23 calciatori convocati apparsa sul sito ufficiale del club:

Portieri: Cordaz, Festa, Viscovo;

Difensori: Ceccherini, Claiton, Cuomo, Dussenne, Ferrari, Martella, Mesbah, Rosi, Sampirisi;

Centrocampisti: Acosty, Barberis, Capezzi, Sulijc;

Attaccanti: Falcinelli, Kotnik, Nalini, Simy, Stoian, Tonev, Trotta.



L.P.