07/02/2017 18:37

PISA MILANOVIC / Nuova avventura in Serie B per Milan Milanovic. Svincolatosi dal Palermo la scorsa estate dopo la stagione in prestito all'Ascoli, il difensore serbo classe '91 riparte dal Pisa che ne ha annunciato oggi l'ingaggio con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito. Milanovic, si legge, è già disposizione dello staff tecnico nerazzurro.



L.P.