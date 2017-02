Calciomercato Milan, i cinesi vogliono il 'botto': soffiare Kessié alla Roma

07/02/2017 17:35

CALCIOMERCATO MILAN KESSIE' ROMA / La data fatidica sta per arrivare: meno di un mese e il Milan dovrebbe passare nelle mani cinesi. A inizio marzo è fissato il closing che sancirà il definitivo passaggio con consegne e permetterà a Fassone e Mirabelli di insediarsi a tutti gli effetti sulle poltrone di comando del club rossonero. I due dirigenti scelto dal Sino-Europe Sports sono però già operativi provando anche a programmare il calciomercato Milan per la prossima stagione. Un'annata che dovrà riportare per forza di cose il club al vertice in Italia ed è per questo che sono previsti anche investimenti importanti sul fronte calciomercato.

Tra i nomi seguiti dal duo cino-rossonero c'è anche Frank Kessié, uno dei gioiellini dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini che sogna l'Europa. Il centrocampista ivoriano ha il profilo ideale per il nuovo progetto Milan: giovane e con un futuro assicurato da campione. Il difficile però sarà strapparlo all'agguerita concorrenza che vede la Roma in prima fila. Proprio ieri Papu Gomez, compagno di squadra del 20enne, ha rivelato dall'Argentina: "Kessié è stato ceduto alla Roma".

Calciomercato Milan, sfida alla Roma per Kessié

I rossoneri però sperano ancora che ci sia lo spazio per superare il club capitolino nella corsa al talentuoso 20enne ivoriano. Oltre alla Roma Kessié fa gola a numerosi club, anche stranieri: in Italia ci ha pensato la Juventus, ma è in Premier League che si trova il numero maggior di pretendenti. Dall'Arsenal al Chelsea passando per i due Manchester e l'Arsenal, tutte le big d'Inghilterra hanno messo gli occhi sul gioiellino dei bergamaschi. Il Milan però spera con il capitale cinese di riuscire a sbaragliare la concorrenza.

B.D.S.