Leicester, Ranieri: "Sarò sempre grato a questo gruppo"

07/02/2017 17:56

LEICESTER RANIERI - Piena fiducia a Claudio Ranieri. Nonostante il momento negativo, il sodalizio campione d'Inghilterra ha confermato in panchina l'allenatore italiano, protagonista principale della splendida cavalcata delle 'Foxes' nella scorsa Premier League: "Questo club e questi giocatori sono stati capaci di vincere un campionato partendo dal fondo, hanno superato tutti i livelli e fatto ogni passaggio necessario e per questo sono molto fiducioso - ha spiegato Ranieri nella conferenza stampa di vigilia del match di FA Cup contro il Derby County - Questi giocatori sono dei guerrieri che hanno già vissuto situazioni simili, conoscono il problema e sanno chi è il loro nemico. Io non avevo mai vinto un titolo nella mia carriera ed è per questo che sarò sempre grato, per tutta la vita, a questi giocatori".

G.M.