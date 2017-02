Roma-Fiorentina, dubbio in attacco per Sousa

07/02/2017 17:38

ROMA FIORENTINA - Non è scontata la presenza di Babacar al centro dell'attacco della Fiorentina nel posticipo di questa sera all''Olimpico' contro la Roma. Nelle ultime ore, infatti, sono in risalita le quotazioni di Tello per rimpiazzare l'infortunato Kalinic: l'ex Barcellona agirebbe da 'falso nueve', con Bernardeschi e Borja Valero alle sue spalle. Babacar rimane comunque in leggero vantaggio nelle scelte di Paulo Sousa.

G.M.