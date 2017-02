07/02/2017 17:25

BOLOGNA INFORTUNIO MIRANTE / Il Bologna dovrà fare a meno di Antonio Mirante per almeno due settimane. Questo l'esito degli esami cui si è sottoposto il portiere rossoblu dopo l'infortunio rimediato contro il Napoli. Il calciatore ha riportato una lesione di primo grado del piccolo gluteo destro per la quale serviranno circa 15 giorni di stop prima di rivederlo in campo.

B.D.S.