08/02/2017 03:54

VALENCIA RIVER PLATE PEREZ / Potrebbe esserci l'Argentina nel futuro di Enzo Perez. Il calciatore in forza al Valencia - si legge su 'fichajes.net' - sarebbe un obiettivo del River Plate. La dirigenza del club argentino, per mettere a segno il colpo, si augura che gli spagnoli non chiedano troppo per cedere il loro centrocampista.

M.S.