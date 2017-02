Juventus-Inter, Paolillo: "Rizzoli? Più grave la prestazione dell'assistente. A parti invertite..."

Martin Sartorio ( Twitter: @SartorioMartin)

JUVENTUS INTER PAOLILLO / A quasi due giorni dalla partita, non si placano le polemiche su Juventus-Inter. A far discutere è ancora la conduzione di gara della terna arbitrale: "Per me è più grave la prestazione dell'assistente di linea, che doveva giudicare con chiarezza gli episodi contestati in area bianconera, che quella di Rizzoli - ammette l'ex nerazzurro, Ernesto Paolillo ai microfoni di '4-4-2', programma di 'Sportmediaset' -. La mancata chiamata del giudice di linea in occasione del contatto Icardi-Mandzukic denota un difetto di personalità dello stesso nei confronti dell'arbitro. In generale, sono state prese decisioni non in linea con lo spessore della partita e penso anche che a parti invertite non sarebbe andata così".

SQUALIFICHE PESANTI - Le news Inter sono inoltre legate alle squalifiche di Icardi e Perisic: "Rizzoli avrebbe dovuto capire il momento prima di espellere il croato e di scrivere ciò che evidentemente ha scritto nel referto".

Inter, la Champions League si allontana

Non sarà facile per l'Inter conquistare il terzo posto in classifica, che varrebbe l'accesso in Champions League. L'ex dirigente nerazzurro ha parlato degli obiettivi dei nerazzurri, che potrebbero condizionare il prossimo calciomercato estivo, e del comportamento di Pioli a fine gara: "Le polemiche devono essere sempre misurate - prosegue Paolillo ai microfoni di '4-4-2' - Purtroppo per l'Inter, ho paura che questa sconfitta possa influire sulla speranza di centrare il suo obiettivo, che è la Champions League: la corsa al terzo posto si giocherà veramente su pochi punti e quelli persi allo Stadium potrebbero essere decisivi".