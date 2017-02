Calciomercato Milan, Caceres ad un passo dalla Premier

07/02/2017 15:50

MILAN CACERES SOUTHAMPTON - La Premier League è pronta ad accogliere Martin Caceres. Come riporta 'Sky Sports', l'ex difensore della Juventus starebbe in questo momento a Southampton per sostenere le visite mediche con i 'Saints'. L'ingaggio di Caceres dovrebbe essere ufficializzato dopo il superamento dei test fisici e il via libera sulle pratiche relative al permesso di soggiorno. Il 30enne uruguaiano, attualmente svincolato, nei giorni scorsi non aveva trovato l'accordo con il Milan.



G.M.