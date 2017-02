07/02/2017 15:52

ROMA FIORENTINA SALAH / Notizia a sorpresa che farà felice tutti i tifosi. La Roma ha deciso di inserire nella lista dei convocati per la partita contro la Fiorentina anche Salah. L'egiziano, tornato in Italia dopo l'avventura in Coppa d'Africa, si legge sui canali ufficiali del club, partirà dalla panchina.

M.S.